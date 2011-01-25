Создание проекта выдачи кредитов

8 удаленных точек (операторы) выдают кредиты людям, все данные ведутся в единой базе.

Следующие задачи:

1. Вести клиентскую базу

2. Добавление новых клиентов

3. Печать шаблона договора из данных внесенного клиента

4. Поиск по базе клиентов

5. Уведомление клиентов по sms о необходимости внесения платаже

6. Защищенность базы (защищенное соединение к базе через веб интерфейс)

7. Шифрование БД

8. Управление сотрудниками и выставление им прав на доступ к базе.

Структура БД продумаем чуть позже, сама БД будет располагаться у хостера.

Интересует цена даннного проекта +-15000 рублей.

Желательно суммму обозначить с учетом хостинга подходящего на 1 год.