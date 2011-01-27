Экспорт текста в блог на wordpress

Нужно написать скрипт или прогу, которая преобразует мой текстовый файл в файл экспорта в блог на wordpress.

Ниже приведу кусочек текстового файла который надо преобразовать:

TOPIC:

Салаты из консервов

AUTHOR:

Оля Безбородова ...

POST:

Салат «Ням-Ням»

1 банка фасоли

1 банка шпрот

3-4 зубчика чеснока

1 морковь

зелень петрушки

сухарики

Фасоль перемешать со шпротами, добавить чеснок, морковь натереть на терке, добавить зелень и сухарики. Заправить растительным маслом или майонезом.



AUTHOR:

Оля Безбородова ...

POST:

Салат из груш

4 груши

4 вареных яйца

200 гр сыра

1 банка кукурузы

1 банка рыбных консерв в масле или собственном соку

майонез

Все порезать мелкими кубиками, добавить кукурузу и рыбу, посолить и заправить майонезом.



AUTHOR:

Мария Медведков /Дауб

POST:

Берем баночку фасоли,баночку маиса(кукурузы),баночку зеленого гороха,баночку шампиньонов вареных доавляем соль перец черный по вкусу и подсолнечного масла.

Где:

TOPIC: - тема страници

AUTHOR: - имя человека который оставил сообщение

POST: - текст сообщения

При необходимости скину полный файл который надо экспортировать.