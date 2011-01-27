Экспорт текста в блог на wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки171 просмотр

Нужно написать скрипт или прогу, которая преобразует мой текстовый файл в файл экспорта в блог на wordpress.

Ниже приведу кусочек текстового файла который надо преобразовать:

TOPIC:

Салаты из консервов

AUTHOR:

Оля Безбородова ...

POST:

Салат «Ням-Ням»
1 банка фасоли
1 банка шпрот
3-4 зубчика чеснока
1 морковь
зелень петрушки
сухарики
Фасоль перемешать со шпротами, добавить чеснок, морковь натереть на терке, добавить  зелень  и сухарики. Заправить растительным маслом или майонезом.

AUTHOR:

Оля Безбородова ...

POST:

Салат из груш
4 груши
4 вареных яйца
200 гр сыра
1 банка кукурузы
1 банка рыбных консерв в масле или собственном соку
майонез
Все порезать мелкими кубиками, добавить кукурузу и рыбу, посолить и заправить майонезом.

AUTHOR:

Мария Медведков /Дауб

POST:

Берем баночку фасоли,баночку маиса(кукурузы),баночку зеленого гороха,баночку шампиньонов вареных доавляем соль перец черный по вкусу и подсолнечного масла.

Где:

TOPIC: - тема страници

AUTHOR: - имя человека который оставил сообщение

POST: - текст сообщения

При необходимости скину полный файл который надо экспортировать.

WordPress
14 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sfisher
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличная работа. Человек не подвел, написал скрипт и согласился доработать то, что я сразу не учел в ТЗ! Очень понравилось сотрудничать...

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sfisher
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад