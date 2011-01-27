Сделать форму заказа для сайта на html+php. ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли. Там должен ...
Экспорт текста в блог на wordpress
Нужно написать скрипт или прогу, которая преобразует мой текстовый файл в файл экспорта в блог на wordpress.
Ниже приведу кусочек текстового файла который надо преобразовать:
TOPIC:
Салаты из консервов
AUTHOR:
Оля Безбородова ...
POST:
Салат «Ням-Ням»
1 банка фасоли
1 банка шпрот
3-4 зубчика чеснока
1 морковь
зелень петрушки
сухарики
Фасоль перемешать со шпротами, добавить чеснок, морковь натереть на терке, добавить зелень и сухарики. Заправить растительным маслом или майонезом.
AUTHOR:
Оля Безбородова ...
POST:
Салат из груш
4 груши
4 вареных яйца
200 гр сыра
1 банка кукурузы
1 банка рыбных консерв в масле или собственном соку
майонез
Все порезать мелкими кубиками, добавить кукурузу и рыбу, посолить и заправить майонезом.
AUTHOR:
Мария Медведков /Дауб
POST:
Берем баночку фасоли,баночку маиса(кукурузы),баночку зеленого гороха,баночку шампиньонов вареных доавляем соль перец черный по вкусу и подсолнечного масла.
Где:
TOPIC: - тема страници
AUTHOR: - имя человека который оставил сообщение
POST: - текст сообщения
При необходимости скину полный файл который надо экспортировать.
Выбранный исполнитель
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