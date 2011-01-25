Доработка интернет-магазина на Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки184 просмотра

Необходима доработка функционала интернет-магазина на Webasyst.

В основном все изменения касаются проверки данных при регистрации.

1) нужно сделать проверку на правильность введения email;

2) все адреса для доставки брать из базы KЛАДР (http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571 );

3) производить проверку введенных данных юр. лицами (ИНН, ОГРН, р/с и т.д. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE )

4) при регистрации время доставки указывать по "выпадающему" js календарю;

5) уведомление о статусе заказа по email и sms (при регистрации и в личном кабинете, в виде двух чекбоксов).

Список по доработкам функционала не полный, в дальнейшем понадобится ряд доработок по фильтрации товаров, автоподстановке слов в поисковой форме и др.

По стоимости, срокам, опыте работы можно писать на [email protected]

JavaScriptWebasyst
14 лет назад
rant
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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