Подправить ошибки php

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Завершен4 заявки192 просмотра

Добрый день ! Есть сайт xit точка kz.

После регистрации в блогах перестали оставляться комментарии. Нужно устранить эту ошибку.

PHP
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

JobHub
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Как всегда все на высшем уровне ! ) Огромное спасибо ! )
Вновь посчастливилось работать с Максимом, как всегда все на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

JobHub
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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