Простой сайт-визитка на wordpress

Было очень приятно работать с Александром. Работа была выполнена раньше установленного срока и очень качественно. Все мелкие дополнительные пожелания были также реализованы без проблем. Александр оперативно отвечал на сообщения в почту и icq, держал в курсе работ по проекту, предоставил полную информацию по конфигурации сайта, который для нас сделал. Надеюсь, что в будущем еще удастся поработать с Александром. Спасибо!