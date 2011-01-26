Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Простой сайт-визитка на wordpress
Нужно создать простой сайт-визитку на word press (всего 5 страниц). Подробную информацию вышлем подходящим кандидатам. Дизайн (в форме PSD) имеется.
Предпочтение исполнителям из РФ, для других стран оплата через web money или yandex-деньги.
Выбранный исполнитель
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