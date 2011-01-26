Простой сайт-визитка на wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок275 просмотров

Нужно создать простой сайт-визитку на word press (всего 5 страниц). Подробную информацию вышлем подходящим кандидатам. Дизайн (в форме PSD) имеется.

Предпочтение исполнителям из РФ, для других стран оплата через web money или yandex-деньги.

WordPress
14 лет назад
logicaldesign
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Было очень приятно работать с Александром. Работа была выполнена раньше установленного срока и очень качественно. Все мелкие дополнительные пожелания были также реализованы без проблем. Александр оперативно отвечал на сообщения в почту и icq, держал в курсе работ по проекту, предоставил полную информацию по конфигурации сайта, который для нас сделал. Надеюсь, что в будущем еще удастся поработать с Александром. Спасибо!
Честный и порядочный заказчик. С оплатой проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад