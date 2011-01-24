Необходимы доработки сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Добрый день.

Ищу специалист по Битриксу.

Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые.

Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.

14 лет назад
alfalider
Кротов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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