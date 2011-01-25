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Завершен4 заявки176 просмотров

Тз прикреплено

пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказался

14 лет назад
Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель! Понимает с полуслова, в своей области разбирается великолепно! До него мой проект делал один фрилансер - но не справился. Константин понял задачу без лишних объяснений - и сделал ее на все 100%. Спасибо!
Заказчик великолепный. Работать легко и приятно. Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад