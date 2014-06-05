Есть сайт homerepetitor.com.ua Необходимо внести изменения, они в файле приложении. Инетресует стоимость и сроки. Связь через сайт, по-другому отвечать не обещаю.
Установка кода sape на пару сайтов
Нужно внедрить код sape на пару сайтов.
1-й сайт: движок DLE, на сайте очень много страниц. Нужно сделать что-то типа карты сайты, чтобы sape проиндексировал 10-15 тыс страниц, больше не надо.. + поставить код sape, собственно.
2-й сайт: движок LiveStreet: задача та же самая, только страниц там значительно меньше... карта сайта для индексации сапой + код.
Выбранный исполнитель
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