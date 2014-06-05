Установка кода sape на пару сайтов

Нужно внедрить код sape на пару сайтов.

1-й сайт: движок DLE, на сайте очень много страниц. Нужно сделать что-то типа карты сайты, чтобы sape проиндексировал 10-15 тыс страниц, больше не надо.. + поставить код sape, собственно.

2-й сайт: движок LiveStreet: задача та же самая, только страниц там значительно меньше... карта сайта для индексации сапой + код.