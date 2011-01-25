Подправить скрипт

Уважаемые фрилансеры!

Есть сайт на скрипте blogquik, только что установленный, под лицензией. По лицензии я могу вносить свои доработки в скрипт. Адрес сайта: http://inwip.com

По умолчанию скрипт продавался только на английском языке, я перевела его на итальянский.

Сейчас я могу поменять язык в панели администратора, но он все равно будет или итальянский или английский.

Задача:

Или перенести смену языка на первую страницу, чтобы каждый пользователь мог поменять его, или сделать автоматический выбор языка в зависимости от языка браузера. Скрипт при этом должен остаться рабочим.

Ваши цены и сроки пожалуйста.