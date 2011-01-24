Ищем человека, который сможет доработать дизайн, сверстать макет, насадить его на систему управления и реализовать следующие задачи: 1. В системе управления должна быть заложена функция сохранения истории заказов каждого из зарегистрированных ...
PhpBB профискить баг
Проблема:
после апгрейда софта сервера с MySQL 4 до 5 при посте на форум стала появляться ошибка:
SQL ERROR [ mysql4 ]
Field 'topic_last_poster_name' doesn't have a default value [1364]
Решение этой проблемы есть на официальном сайте:
http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt-have-a-default-value-errors/
Подводные камни: у нас русифицированный phpBB + свой скин. Не очень хочется его убивать.
Нужно:
1) Сделать апдейт до последней версии phpBB.
2) Профиксить баг не задевая дизайн.
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