PhpBB профискить баг

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Завершен1 заявка113 просмотров

Проблема:

после апгрейда софта сервера с MySQL 4 до 5 при посте на форум стала появляться ошибка:

SQL ERROR [ mysql4 ]

Field 'topic_last_poster_name' doesn't have a default value [1364]

Решение этой проблемы есть на официальном сайте:

http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt-have-a-default-value-errors/

Подводные камни: у нас русифицированный phpBB + свой скин. Не очень хочется его убивать.

Нужно:

1) Сделать апдейт до последней версии phpBB.

2) Профиксить баг не задевая дизайн.

MySQLSQL
14 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад