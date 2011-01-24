Верстка и "насадка" интернет-магазина

Ищем человека, который сможет доработать дизайн, сверстать макет, насадить его на систему управления и реализовать следующие задачи:

1. В системе управления должна быть заложена функция сохранения

истории заказов каждого из зарегистрированных клиентов.

2. На каждый из товаров должна имеется возможность автоматического

просчета индивидуальной едино разовой скидки в зависимости от текущего

заказа.

пример: клиент купил товар определенной группы свыше N-количества (на каждую группу (позицию) товаров своя скидка)

3. На каждый из товаров должна имеется возможность автоматического

просчета индивидуальной стоимости зависящей от общего приобретенного объема

данного товара (за весь период регистрации). - накопительная скидка.

4. Должна иметься возможность использования новой скидки на

едино разовый объем при действующей скидки за общий приобретенный объем

данного товара - суммирование скидок пункта 2 и3 (должна быть возможность включать/выключать этот модуль при необходимости).

Если какие-то из функций нужно программировать, нужно указать стоимость этих доработок.

Предпочтение отдаете исполнителю, который сможет предложить систему управления, и который сталкивался с подобного рода задачей.