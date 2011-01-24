Починить скрипт рассылки новостей с сайта.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

На двух сайтах на одном движке перестала работать рассылка писем пользователям с новостями, регистрацией и т.д. Необходимо её поправить.

14 лет назад
yugit
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JobHub
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Очень приятно работать с Максимом, четко сформулированное задание, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

JobHub
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад