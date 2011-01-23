Joomla - редактирование e-Mail рассылки

Массовой рассылки, в Joomla в «Группа Пользователей» нужно добавить еще несколько групп с одинаковыми условиями для пользователя.

Проблема в то, что хостер не отсылает за раз более 80 писем. Я хочу сделать несколько групп (по ~ 80 человек в группе), с одинаковыми параметрами, и порциями отсылать письма.

ИЛИ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по настройке рассылки.