При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...
Сделать движок для создания сайтов в поддоменах
Здравствуйте,
мне нужен опытный php-девелопер (или команда 2-3 человека), способный без труда разрабатывать сложные интернет-проекты.
Сейчас необходимо сделать сайт, представляющий собой следующее:
основной домен мойсайт.ру будет рассчитан на 2 категории посетителей (обычные пользователи и, допустим, владельцы фирм).
Обычным посетителям регистрироваться на сайте мойсайт.ру не нужно, но они могут на него зайти через имеющиеся у них аккаунты на других сайтах типа facebook, twitter и т.д. Такой вход на сайт, должен давать людям возможность комментировать, оставлять отзывы и т.д., в общем, расширенные возможности для активных действий, а не только пассивное наблюдение.
Владельцы же могут зайти на мойсайт.ру и зарегистрироваться на нем, выбрав себе свободное имя и получить себе сайт вида имя1.мойсайт.ру
На таком сайте в поддомене он должен получить админку, где сможет наполнить свой сайт, создавать страницы, загружать фото и видео, выбрать один из предложенных шаблонов оформления, видеть статистику посещаемости (внедрить гугл аналитикс), менять настройки своего профиля, вставить карту со своим местом нахождения (от гугла или яндекса).
Сам же домен мойсайт.ру должен представлять собой поисковик по сайтам своих поддоменов. Т.е. в результатах поиска (имеющего также функцию расширенного поиска) должны отображаться страницы сайтов имя1.мойсайт.ру, имя2.мойсайт.ру и т.д.
Теперь, что касается остального...
Требования к кандидату.
1. Опыт программирования от 5 лет;
2. Умение писать качественный и легко читаемый код;
3. Наличие портфолио готовых работ, для оценки уровня;
4. Есть достаточно много положительных рекомендаций и отзывов от других клиентов;
5. Опыт создания и проектирования архитектуры сложных высоконагруженных проектов;
6. Быть способным взять будущий сайт на поддержку и техническое обслуживание;
7. Знание PHP5, MySQL5, JavaScript, HTML, XML, CSS, AJAX, jQuery. Также, php-фреймворк, акселератор, nginx, кэширование.
По программной части.
1. код архитектуры должен быть продуманным и оптимизированным под большие нагрузки сайта, запросов к базе должно быть минимально;
2. необходимо активно использовать AJAX, чтобы не перезагружать страницы заново;
3. весь код должен быть легко читаем и с комментариями, чтобы другой человек мог легко разобраться;
4. движок и вывод страниц должен быть заточен под SEO, для лучшей индексации поисковиками;
5. высокая скорость работы движка и минимальные нагрузки на сервер;
6. высокая безопасность системы от разного рода injections и т.д.;
7. програмная структура должна быть очень гибкой и масштабируемой, чтобы легко добавлять что-то новое, расширяя функционал сайта.
После сдачи проекта, необходимо будет взять его на поддержку - исправлять баги (входит в стоимость проекта), дорабатывать отдельные модули и что-то улучшать на сайте (за отдельную плату).
Поскольку требования к кандидату (и проекту в целом) предъявляются высокие, а бюджет не резиновый, то выход из ситуации вижу следующим:
писать движок с нуля, сделав лишь основной функционал описанный выше (по мере роста сайта в будущем планируется также создать каталог с возможностью оплаты за более высокие в нем позиции, внутреннюю рекламу сайтов одних поддоменов на страницах других, и т.д.)
Вобщем, нужно проработать и создать качественный фундамент, заложив в будущий сайт достаточно потенциала, сделав большой запас для дальнейшего развития системы. Т.е., чтобы потом не пришлось переписывать систему заново из-за неправильно выбранной изначально конфигурации.
Бюджет 40 тыс. рублей. Цифра предварительная, поэтому прошу называть свою цену и условия.
Сроки исполнения 2 месяца.
Если Вы опытный программист, владеющий основными вебтехнологиями, следящий за тенденциями Сети, можете предложить более рациональные решения чем у заказчика, чувствуете в себе силы справиться с любой сложной поставленной задачей, буду ждать Ваших предложений.
Всех новичков и посредников, просьба не беспокоить!
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