Сделать движок для создания сайтов в поддоменах

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок341 просмотр

Здравствуйте,

мне нужен опытный php-девелопер (или команда 2-3 человека), способный без труда разрабатывать сложные интернет-проекты.

Сейчас необходимо сделать сайт, представляющий собой следующее:

основной домен мойсайт.ру будет рассчитан на 2 категории посетителей (обычные пользователи и, допустим, владельцы фирм).

Обычным посетителям регистрироваться на сайте мойсайт.ру не нужно, но они могут на него зайти через имеющиеся у них аккаунты на других сайтах типа facebook, twitter и т.д. Такой вход на сайт, должен давать людям возможность комментировать, оставлять отзывы и т.д., в общем, расширенные возможности для активных действий, а не только пассивное наблюдение.

Владельцы же могут зайти на мойсайт.ру и зарегистрироваться на нем, выбрав себе свободное имя и получить себе сайт вида имя1.мойсайт.ру

На таком сайте в поддомене он должен получить админку, где сможет наполнить свой сайт, создавать страницы, загружать фото и видео, выбрать один из предложенных шаблонов оформления, видеть статистику посещаемости (внедрить гугл аналитикс), менять настройки своего профиля, вставить карту со своим местом нахождения (от гугла или яндекса).

Сам же домен мойсайт.ру должен представлять собой поисковик по сайтам своих поддоменов. Т.е. в результатах поиска (имеющего также функцию расширенного поиска) должны отображаться страницы сайтов имя1.мойсайт.ру, имя2.мойсайт.ру и т.д.

Теперь, что касается остального...

Требования к кандидату.

1. Опыт программирования от 5 лет;

2. Умение писать качественный и легко читаемый код;

3. Наличие портфолио готовых работ, для оценки уровня;

4. Есть достаточно много положительных рекомендаций и отзывов от других клиентов;

5. Опыт создания и проектирования архитектуры сложных высоконагруженных проектов;

6. Быть способным взять будущий сайт на поддержку и техническое обслуживание;

7. Знание PHP5, MySQL5, JavaScript, HTML, XML, CSS, AJAX, jQuery. Также, php-фреймворк, акселератор, nginx, кэширование.

По программной части.

1. код архитектуры должен быть продуманным и оптимизированным под большие нагрузки сайта, запросов к базе должно быть минимально;

2. необходимо активно использовать AJAX, чтобы не перезагружать страницы заново;

3. весь код должен быть легко читаем и с комментариями, чтобы другой человек мог легко разобраться;

4. движок и вывод страниц должен быть заточен под SEO, для лучшей индексации поисковиками;

5. высокая скорость работы движка и минимальные нагрузки на сервер;

6. высокая безопасность системы от разного рода injections и т.д.;

7. програмная структура должна быть очень гибкой и масштабируемой, чтобы легко добавлять что-то новое, расширяя функционал сайта.

После сдачи проекта, необходимо будет взять его на поддержку - исправлять баги (входит в стоимость проекта), дорабатывать отдельные модули и что-то улучшать на сайте (за отдельную плату).

Поскольку требования к кандидату (и проекту в целом) предъявляются высокие, а бюджет не резиновый, то выход из ситуации вижу следующим:

писать движок с нуля, сделав лишь основной функционал описанный выше (по мере роста сайта в будущем планируется также создать каталог с возможностью оплаты за более высокие в нем позиции, внутреннюю рекламу сайтов одних поддоменов на страницах других, и т.д.)

Вобщем, нужно проработать и создать качественный фундамент, заложив в будущий сайт достаточно потенциала, сделав большой запас для дальнейшего развития системы. Т.е., чтобы потом не пришлось переписывать систему заново из-за неправильно выбранной изначально конфигурации.

Бюджет 40 тыс. рублей. Цифра предварительная, поэтому прошу называть свою цену и условия.

Сроки исполнения 2 месяца.

Если Вы опытный программист, владеющий основными вебтехнологиями, следящий за тенденциями Сети, можете предложить более рациональные решения чем у заказчика, чувствуете в себе силы справиться с любой сложной поставленной задачей, буду ждать Ваших предложений.

Всех новичков и посредников, просьба не беспокоить!

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryNginxPHP
14 лет назад
yashpers
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$1500
40 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заазчик. Четко знает чего хочет. Прислушивается к советам и внимает им. Всегда на связи. Отлично поработали. С удовольствием повторим!

Заявки фрилансеров

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Плагин для браузера

    $250

    При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Форум под ключ (форум, статьи, блог)

    Необходимо сделать сайт с форумом, каталогом статей, блогами (желательно на PHP). Основные требования: регистрация пользователей, форум и статьи с подкатегориями, поиск по сайту, индексируемые урлы. Хотелось бы получить предложения от людей, которые имели опыт именно ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправление ошибки создания статьи (Koobi 4.0)

    $10

    Какое то время назад перестали сохраняться статьи. при этом новостная линейка позволяет сохранять аналогичные объекты без проблем требуется : 1 исправить процедуру сохранения статей 2 исправить работу скрипта прописывания ссылок ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт мониторинга безопасности

    Написать php скрипт производящий анализ целостности файловой структуры на фтп по заранее сделанному снимку файлов. И при наличии изменения, удаления, добавления файлов, сообщать Администратору на email и мобильный телефон. При этом, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется простая видеоконференция на red5

    Здравствуйте, задача следующая и разбита на 2 этапа: этап 1. требуется видеочат "один на один". должно выглядеть следующим образом 1. пользователь открывает приложение ( оно должно быть вставлено iframeом в html) ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить форму

    Здравствуйте на сайте http://kupim-saity.com/ необходимо сделать так, что-бы введенная пользователем информация отправлялась на заданный почтовый ящик

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сбор данных из интернет

    Здравствуйте! Я занимаюсь продвижением сервиса, ориентированного на блоггеров. Мне нужно собрать из интернета базу данных блогов в виде: 1. URL блога 2. Имя автора (админа) --- предпочтительно то, ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад