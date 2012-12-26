yashpers

Александр yashpers

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DoctorX
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Закрытый сервис по созданию сайтов
AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryPHPYii
.
Хороший исполнитель. В целом сотрудничеством остался доволен, хотя и сроки были существенно сдвинуты. Будем продолжать работать.
Ответный отзыв
GirinaAO
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написать короткие кликабельные объявления
Работать с Александром легко и приятно.
Отличная работа. Девушка действительно с фантазией, в хорошем смысле этого слова. Написала яркие объявления, учла все пожелания, сдала работу в оговоренный срок. Рекомендую этого человека, как грамотного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
xPoint
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Правки по вордпресс в коде и верстке
WordPress
Отличный заказчик, который четко описал задание и выполнил все обязательства по оплате работ.
Что могу сказать? Работа сделана, человек всегда на связи, доброжелательное общение и лояльное отношение к правкам. Спасибо.
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать страницу подписки
положительные впечатления от сотрудничества
Работа выполнена в срок. Правки вносились быстро.
Ответный отзыв
nezemnoi
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Поправить верстку
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Несмотря на загруженность взял проект и очень быстро его сделал. Хотя предыдущий верстальщик, как ни старался решить проблему так и не смог. Спасибо Виталию, теперь буду обращаться к нему.
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