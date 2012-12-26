Поправить в статьях блок "посмотрите еще", добавить две рубрики с выводом информации из них в таблицу на главную и др.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо 5 статей. Объем каждой от 3-15 тыс. знаков. Уникальность 98-100%. Оплата в вебмани 1,2$ за 1000 знаков. Срок 3 дня (плюс день принятия заказа).Тематика статей - "заработок в интернете" (партнерки, дропшиппинг, адсенс, арбитраж и проч.) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист по вп. Нужно следующее: обновить вордпресс, внести незначительные правки в css и исправить возникшие ошибки с добавлением картинок. Работы немного, поэтому оплата по факту выполнения, в вебмани.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
Требуется опытный программист с хорошими знаниями вордпресс и верстки. Наличие работ в портфолио и отзывов обязательно. Необходимы правки по вордпресс в коде и верстке (исправить часть дизайна, доработать некоторый функционал, оптимизировать тему под ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходим дизайн подписной страницы, тематика "Деньги и Бизнес". Сроки 3-5 дней. Оплата вм, яд или киви.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо натянуть готовую верстку на движок вордпресс.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется верстка 4 страниц из псд.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо исправить косяки предыдущего верстальщика, который не смог решить проблему с правильным отображением текста в IE.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать серию из 6 статей. Темы пришлю. Оплата в вм.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Написать статью про LAMM счета. Где взять информацию о том, что это такое, подскажу. По срокам 2-4 дня. Объем, такой, какой потребуется. Ориентироваться на новичков. В тексте сравнить ЛАММы с ...Завершен12 лет назад
- $1000
Требуется опытный php-девелопер (или команда 2–3 человека), способный без труда разрабатывать сложные интернет-проекты. Необходимо создать закрытый сервис, представляющий собой следующее: После покупки через сторонний скрипт магазина (написанный на Yii), пользователь получает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Требуется копирайтер, который разбирается в Форексе и имеет опыт работы на данном рынке. Наличие примеров написанных ранее статей по данной тематике — обязательно! (перед сотрудничеством мне нужно посмотреть ваш стиль и слог, а также степень ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать статью про платформу Systematic, раскрыв ее плюсы и минусы, имеющиеся особенности и т.д.Закрыт13 лет назад
Написать мета-теги для страницЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать рерайт текста, содержащегося в полях title, description, keywords. Т.е., просто переписать своими словами мета поля. Желательно, чтобы вы уже знали что это такое, и как они составляются. Но, могу ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек с фантазией и креативным подходом, умеющий писать яркие объявления, которые способны заставить человека нажать по ним и перейти на сайт рекламодателя. Задача написать 100 объявлений. Все объявления ...Завершен13 лет назад
Запрограммировать авторан для дискаПрезентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1300
Здравствуйте, мне нужен опытный php-девелопер (или команда 2-3 человека), способный без труда разрабатывать сложные интернет-проекты. Сейчас необходимо сделать сайт, представляющий собой следующее: основной домен мойсайт.ру будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад