nezemnoi

Виталий nezemnoi

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественная верстка сайтов

Верстка сайтов:

— HTML + CSS + JS

— Кроссбраузерная (IE6+, FF 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome)

— Валидная

— Чистая, грамотная,аккуратная

— Оптимизированная для SEO

— Четкое соблюдение сроков

— Приемлемая цена

— Без предоплаты

— Скидки постоянным клиентам

Отзывы заказчиков

akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета с Corel Draw
Отличный верстальщик, рекомендую!
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
Ответный отзыв
yashpers
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поправить верстку
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Несмотря на загруженность взял проект и очень быстро его сделал. Хотя предыдущий верстальщик, как ни старался решить проблему так и не смог. Спасибо Виталию, теперь буду обращаться к нему.
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
Ответный отзыв
serjweb
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужна верстка для сайта на Wordpress
WordPress
Отличный верстальщик! Работа выполнена четко и без ошибок, уложился в оговоренные сроки. Приятный в общении человек, что тоже немаловажно!
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
Ответный отзыв
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Необходимо свести изображения в CSS Sprites
CSSDLE
Виталий помог с вёрсткой в небольшом проекте, за что ему огромное спасибо.
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
Ответный отзыв
dim_frol
Дмитрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Требуется сделать верстку строительного портала
JavaScript
Лучший верстальщик! Всегда на связи, верстка выше всяких похвал, придраться не к чему. Выполнил проект раньше срока!
Отличный работодатель! Получил четкое ТЗ, оплатил сразу после выполнения работы!Рекомендую!+++
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HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
#484