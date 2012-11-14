Качественная верстка сайтов
Верстка сайтов:
— HTML + CSS + JS
— Кроссбраузерная (IE6+, FF 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome)
— Валидная
— Чистая, грамотная,аккуратная
— Оптимизированная для SEO
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличный верстальщик, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Несмотря на загруженность взял проект и очень быстро его сделал. Хотя предыдущий верстальщик, как ни старался решить проблему так и не смог. Спасибо Виталию, теперь буду обращаться к нему.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
$100
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Отличный верстальщик! Работа выполнена четко и без ошибок, уложился в оговоренные сроки. Приятный в общении человек, что тоже немаловажно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
$10
10 баллов
12 лет назад
CSSDLE
Виталий помог с вёрсткой в небольшом проекте, за что ему огромное спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек!Спасибо!
$250
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Лучший верстальщик! Всегда на связи, верстка выше всяких похвал, придраться не к чему. Выполнил проект раньше срока!
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Получил четкое ТЗ, оплатил сразу после выполнения работы!Рекомендую!+++
HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
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