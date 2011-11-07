Красивые тексты по разумной цене.
Профессиональный копирайтер. Стаж работы - 3 года. Заказчики, с которыми успешно работала: Vinus, Isover, Mimiland.ru, Decotrade.ru, прочие.
Навыки:
Размножение текстов.
Копирайтинг.
SEO-адаптация.
Составление объявлений для Яндекс-директа.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа. Девушка действительно с фантазией, в хорошем смысле этого слова. Написала яркие объявления, учла все пожелания, сдала работу в оговоренный срок. Рекомендую этого человека, как грамотного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Работать с Александром легко и приятно.
$13
10 баллов
12 лет назад
Пишет Анна замечательно! По ТЗ, читаемо, интересно, естественно, ключи вписаны красиво, работа оформлена аккуратно. Отличный копирайтер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Хорошее отношение к копирайтеру. Приятный в общении. Простая и понятная постановка задачи.
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга