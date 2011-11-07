GirinaAO

Анна Гирина GirinaAO

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Красивые тексты по разумной цене.

Профессиональный копирайтер. Стаж работы - 3 года. Заказчики, с которыми успешно работала: Vinus, Isover, Mimiland.ru, Decotrade.ru, прочие.

Навыки:

Размножение текстов.

Копирайтинг.

SEO-адаптация.

Составление объявлений для Яндекс-директа.

Отзывы заказчиков
yashpers
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Написать короткие кликабельные объявления
Отличная работа. Девушка действительно с фантазией, в хорошем смысле этого слова. Написала яркие объявления, учла все пожелания, сдала работу в оговоренный срок. Рекомендую этого человека, как грамотного и ответственного исполнителя.
Работать с Александром легко и приятно.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Отзывы по 300 знаков, 100 штук
Пишет Анна замечательно! По ТЗ, читаемо, интересно, естественно, ключи вписаны красиво, работа оформлена аккуратно. Отличный копирайтер. Рекомендую!
Адекватный заказчик. Хорошее отношение к копирайтеру. Приятный в общении. Простая и понятная постановка задачи.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга