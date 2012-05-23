xPoint

Иван xPoint

 
35 летРоссия/Анапа
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов для вас и вашего бизнеса. Качественно, не дорого.

http://pinwebsystem.ru/

Занимаемся разработкой сайтов, интернте-магазинов и других веб-проектов.

CMS: Wordpress, Drupal, OpenCart.

CMF: Yii, jQuery

email: [email protected]

url: http://pinwebsystem.ru/

skype: xpoint88

WordPressOpenCartDrupaljQueryYii
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Отзывы заказчиков
yashpers
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
9 баллов
9 лет назад
Правки по вордпресс в коде и верстке
Что могу сказать? Работа сделана, человек всегда на связи, доброжелательное общение и лояльное отношение к правкам. Спасибо.
Отличный заказчик, который четко описал задание и выполнил все обязательства по оплате работ.
Ответный отзыв
zebrairk
Сергей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разместить отверстанный дизайн сайта на СМS
Иван, хорошо справился с работой!
Отличный заказчик, который всегда готов ответить на интересующие вопросы и решить все возникающие проблемы.
Ответный отзыв
ker4
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Выбор размера на сайте
Всё выполнил замечательно и в срок.
Отличный заказчик рекомендую
Ответный отзыв
ozz1k
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$185
10 баллов
12 лет назад
Сайт на движке Wordpress
Отличный исполнитель! Разобрался в новом для себя движке (zabbix) и успешно интегрировал в мой сайт на wp в виде модуля. Делает все вовремя и грамотно, рекомендую. Будем продолжать сотрудничество
Отличный заказчик. Технически подкованный, ставит очень грамотно ТЗ. Деньги платит всегда вовремя и не нарушает договоренностей. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
wanderer2011
Левон 
63 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Устранение проблемы в системе рассылки с сайта
Спасибо Ивану за оперативность и за прямые руки! Всем довольны!
Отличный заказчик рекомендую
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
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