Создание сайтов для вас и вашего бизнеса. Качественно, не дорого.
Занимаемся разработкой сайтов, интернте-магазинов и других веб-проектов.
CMS: Wordpress, Drupal, OpenCart.
CMF: Yii, jQuery
email: [email protected]
skype: xpoint88
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Отзывы заказчиков
$120
9 баллов
9 лет назад
Что могу сказать? Работа сделана, человек всегда на связи, доброжелательное общение и лояльное отношение к правкам. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, который четко описал задание и выполнил все обязательства по оплате работ.
$50
10 баллов
10 лет назад
Иван, хорошо справился с работой!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, который всегда готов ответить на интересующие вопросы и решить все возникающие проблемы.
$15
10 баллов
11 лет назад
Всё выполнил замечательно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик рекомендую
$185
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель! Разобрался в новом для себя движке (zabbix) и успешно интегрировал в мой сайт на wp в виде модуля. Делает все вовремя и грамотно, рекомендую. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Технически подкованный, ставит очень грамотно ТЗ. Деньги платит всегда вовремя и не нарушает договоренностей. Всем рекомендую!
$40
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Ивану за оперативность и за прямые руки! Всем довольны!
Ответный отзыв
Отличный заказчик рекомендую
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