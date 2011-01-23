Разработка движка для информационного портала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

Необходимо создать движок удовлетворяющий всем современным требованиям функциональности и доступности для массового пользователя.

Рассматриваются жители Москвы и области.

14 лет назад
roman_berlin
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров