Форма обратной связи для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок208 просмотров

Итак нужна форма обратной связи для сайта

Должны быть следующие поля

1 - Прикрепление jpg файлов (до 10 штук) - как напочте например.

2 - Имя или имя очества - как укажит юзер

3 - Номер телефона - номер мобильного или городского телефна

4 - Подробное опсиние - самое большое поле где юзер делает описание своего запроса

5 - Прикрутить радиокапчу

Joomla
14 лет назад
partnerki
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделано на 5+ ! Огромное спасибо Александр !
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад