Создать уникальный сервис по загрузке праис листов с нахождением для этих товаров картинок в интернете. Вот краткое т.з. Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» ...
Форма обратной связи для joomla
Итак нужна форма обратной связи для сайта
Должны быть следующие поля
1 - Прикрепление jpg файлов (до 10 штук) - как напочте например.
2 - Имя или имя очества - как укажит юзер
3 - Номер телефона - номер мобильного или городского телефна
4 - Подробное опсиние - самое большое поле где юзер делает описание своего запроса
5 - Прикрутить радиокапчу
Выбранный исполнитель
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