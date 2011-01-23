Необходимо написать подобное приложение http://vkontakte.ru/app2039771_11679498 . И добавить в него дополнительный функционал.
Доработка самописного сайта
Требуется специалист для доработки самописного сайта.
Подробности при личной переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $8
Нужно сделать вывод календаря на страницу. Есть таблица в БД, в ней хранятся данные в формате: day(int), month(text), description(text). В description забит некий текст, он будет выводиться в title при ...Закрыт14 лет назад
Импортировать товары из файла xml в каталог товаров Shopkeeper вынесеный в отдельную таблицу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1700
Здравствуйте! Необходима разработка функционального чата для действующего проекта. Имеется техническое задание и готовый сверстанный дизайн. Для работы каналов сообщений должна использоваться технология comet. На данный момент имеется ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $17
Нужен парсер статей с 3-х сайтов. источники не на дле. они на самописах. конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE ...Закрыт14 лет назад
Нужно унаследоватся от компонента PivotViewer , и сделать чтоб боковые филтры по умолчанию были все развернуты.. Еще нужно добавить на элементы сверху кнопочку.. Вторая задача : Сделать на php инструмент для ...Закрыт14 лет назад
- $250
Нужно конвертировать форум из vbulletin 4 в SMF 2.0 , текущий форум находится в базе mysql , SMF должен работать с postgresql. vbulliten 4 генерит темы с использованием ЧПУ, при переносе в SMF темы так ...Закрыт14 лет назад
Для проекта на drupal нужно подобрать готовые модули. Список нужно составить для 6 и 7 версии. Общее описание: 1. Пользователи - Регистрация - Подтверждение email - Настройка ...Закрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. ...Закрыт14 лет назад
Есть движок - WebAsyst На его базе открывается интернет магазин по продаже Жалюзи. Товар не имеет штучной цены Цена складывается по разному 1. из квадратуры изделия 2. его ширины ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад