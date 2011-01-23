Доработка самописного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок190 просмотров

Требуется специалист для доработки самописного сайта.

Подробности при личной переписке.

14 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад