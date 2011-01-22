Разработать флеш-галерею по ТЗ. Прошу отвечать после просмотра ТЗ, если Вы уверены, что сможете сделать именно эту галерею, а никакую другую. Сроки сутки-двое + сутки на доработку. Бюджет 2000 рублей.
Скрипт для Интернет магазина на базе WebAsyst
Есть движок - WebAsyst
На его базе открывается интернет магазин по продаже Жалюзи.
Товар не имеет штучной цены
Цена складывается по разному
1. из квадратуры изделия
2. его ширины (высота стандартная)
причем есть минимальные значения для расчета например если товар меньше 1кв.метра то цена берется как за метр
или если товар меньше 0,6 метра шириной берется как за 0,6м
Возможное решение.
Создать поле расчетное с параметрами например {i>1} (1м-минимальное значение) оно не редактируется клиентом на прямую, зависит от полей которые можно создать стандартными средствами ширина, высота
в эти поля при создании параметров задать как поле влияет на расчет
например {=i*} где i и есть расчетное поле по умолчанию равное 1.
Таким образом если поле ширина =0,6 {=i*} а высота = 2 {=i*} значение i=1*0.6*2 значение проверяется {i>1}
так как 1,2>1
1.2умножается на цену
Система получится универсальной так как можно задать только ширину (для товара с стандартной высотой)
у одного товара может быть разный цвет (артикул) необходимо выбрать определенный артикул щелчком по фото и подставить это фото в корзине возле товара.
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