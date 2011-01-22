Скрипт на сайт генерации чисел ежедневно.

Есть график такого вида: http://gyazo.com/9f2611c0642db084a70cb98797a80595.png

Надо написать скрипт, который будет каждый день по времени GMT генерировать какой-то процент от 2.0000 до 4.0000 и от -1.000 до 0, и выводить в таком виде, как на скрине выше (красным - отрицательное, зеленым положительное).

Самое важное, что бы было от 1 до 2 красных в течение недели, но не больше.

Второе задание, ЕСЛИ СМОЖЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК сделать оба - идеально:

Нужно то, что выводится в таблице на скрине, рисовать таким образом:

http://gyazo.com/548dac8d0c7ed63d074749b586d89e1c.png

Полоска по середине = 0. Сверху =4, снизу = -1