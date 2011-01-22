Добрый день. Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы. Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...
Скрипт тизерной сети
Нужен скрипт тизерной сети.Только готовое, работающее решение, без багов.
Скрипты за 50 у.е не предлагать. Пишите 1mastervladimir (собака) gmail точка com
Заявки фрилансеров
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