Добавить на сайт OpendID

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Добрый день.

Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы.

Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...

14 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров