Здравствуйте! Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Только Киев. Подробности при личной переписке.
Добавить на сайт OpendID
Добрый день.
Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы.
Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...
Заявки фрилансеров
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