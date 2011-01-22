Здравствуйте! Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Только Киев. Подробности при личной переписке.
Устоновить скрипт магазина на сервер.
Сам скрипт есть нужна установка .
Заявки фрилансеров
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