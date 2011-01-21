Настройка VPS сервера

Надо настроить вот этот хостинг http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq7 с параметрами в приложении + дополнительными требованиями к VPS.

1) Установить nginx для frontend-а

2) Настроить почтовый сервер, так как будет отправка почты.

3) Установить sudo и предоставить нам права root

4) После установки apache. Создать VirtualHost для проекта.

5) Предоставить root доступ для mysql или создать базу данных и доступы

к ней.

6) ssh должен разрешать авторизацию по ключу.

7) В качестве ОС предпочтительней Debian или Ubuntu. На хостинге hetzner

рекомендованная ОС это debian

8) Настроить корректно локали, добавить utf8 и cp1251

9) Настроить корректно время, там будет немецкой. Настроить ntp

10) Подключить бэкап и настроить его работу.

11) Установить pdftk

Предложения только в тендере рассматриваются, с ценой и сроком