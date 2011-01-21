Распарсить html сайт

Нужен программист, который способен распарсить html документы в одной директории сайта и прислать мне список. На сайте выложены 1500 документов, нужно представить список – название документа, автор, курс, название предмета.

Оплата 1000 рублей за весь список. Файлы сами выкачивать не нужно, они уже скачены.

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