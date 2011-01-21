Нужно изменить имторт товаров в интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/

14 лет назад
jheniae
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня

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Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад