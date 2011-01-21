Есть на верстанный шаблон его нужно прикрутить к джумле. Все разделы простые за исключением каталога. Плюс к этому курсы валют в подвал и прогноз погоды на пульт все просто. Структура каталога. Кондиционирование - ...
Нужно изменить имторт товаров в интернет-магазин
Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/
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