Яндекс карты для Джумла

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Нужно встроить яндекс карты на сайт джумла.

Joomla
14 лет назад
rubeno
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14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров