Приватно для DiamondPhoenix

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо программирование сайта на Joomla 1.5

Joomla
14 лет назад
mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад