Только на Delphi (можно со вставками на Ассемблере, если это ускорит процесс). Необходимо надёжно фильтровать картинки от зашумлений (какие конкретно, будет сообщено в ТЗ). Требуется оперативный и качественный результат. Только опытным исполнителям с высокой ...
Расширить функционал сайта и исправить недочеты
Сайт serverov.net - в основе лежит мониторинг игровых серверов LGSL. Надо изучить и расширить функционал сайта, согласно техническому заданию, исправляя непредвиденные недочеты. В случае удачного сотрудничества рассчитываем сотрудничать дальше. Отвечу на все вопросы, пишите. Тех задание в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске. ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе. Сделан на пхп. Коннектится с БД Майскле. Делался 4 года ...Закрыт14 лет назад
Задача. Есть сайт www.1001ruchka.ru Есть раздел: http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2 Но яндекс держит в индексе эту страницу как: http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2 Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был ...Закрыт14 лет назад
Подробное задание в приложенииВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет! Хочу найти исполнителя, который сможет реалиозовать кнопку поделится на всех страницах сайта со следующим функионалом: 1. Настройка параметров или их автоматическое определение: ссылка, название ссылки, ...Закрыт14 лет назад
Необходимо посадить несложную верстку на wordpress и выложить на хостинг. Верстка в приложении. Все предложения только в проект с ценами и сроками, желательно сразу пример сайта на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходима функциональность та же, что у nsIWebBrowserFind (window.find в Javascript) однако с некоторыми отличиями: поиск всегда ведется с начала страницы, включен поиск во фреймах, поиск только по целым словам, ...Закрыт14 лет назад
Конструкцию сайта можете посмотреть на скрине (example.jpg) или здесь http://artworks.com.ua Прошу меня извинить за столь детальное описание задания, просто уже просил знакомого программиста сделать этот скрипт, в итоге сделали совершенно не то, что просил... ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создание игрового приложения, наподобии действующего приложения Покер-Шарк. (онлайн-покер)Закрыт14 лет назад
Необходимо установить любой видео чат (желательно с текстовым чатом). На сервере есть Red5. Никаких дополнительных настроек ненадо, просто установить и показать что видео потоки передаются. ася: 312-560-312 +380958459154 skype: ...Закрыт14 лет назад