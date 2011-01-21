Расширить функционал сайта и исправить недочеты

Только на Delphi (можно со вставками на Ассемблере, если это ускорит процесс). Необходимо надёжно фильтровать картинки от зашумлений (какие конкретно, будет сообщено в ТЗ). Требуется оперативный и качественный результат. Только опытным исполнителям с высокой ...