Расширить функционал сайта и исправить недочеты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Сайт serverov.net - в основе лежит мониторинг игровых серверов LGSL. Надо изучить и расширить функционал сайта, согласно техническому заданию, исправляя непредвиденные недочеты. В случае удачного сотрудничества рассчитываем сотрудничать дальше. Отвечу на все вопросы, пишите. Тех задание в приложении

14 лет назад
Myma
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад