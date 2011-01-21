Посадить верстку на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки191 просмотр

Необходимо посадить несложную верстку на wordpress и выложить на хостинг.

Верстка в приложении.

Все предложения только в проект с ценами и сроками, желательно сразу пример сайта на wordpress вашего изготовления.

WordPress
14 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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