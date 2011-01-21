Необходима функциональность та же, что у nsIWebBrowserFind (window.find в Javascript) однако с некоторыми отличиями: поиск всегда ведется с начала страницы, включен поиск во фреймах, поиск только по целым словам, ...
Посадить верстку на wordpress
Необходимо посадить несложную верстку на wordpress и выложить на хостинг.
Верстка в приложении.
Все предложения только в проект с ценами и сроками, желательно сразу пример сайта на wordpress вашего изготовления.
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