Видео чат в новый домен (flash, html, php)

Необходимо подключить flash видео чат в новый домен, подробнее читайте пожалуйста в прикрепленном документе.

В документе все расписано, что нужно сделать. В идеале мне нужно чтобы вы показали работающий пример у себя на сервере, я плачу вам, вы высылаете файлы с инструкциями.

Предоплаты не делаю, оплата в wmz.