1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Разработка смс-биллинга
Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux.
Требуется, через API агрегаторов (А1 и т.д.) настроить работу приема смс и подписок за короткие сроки.
Цену указывайте свою, я указал примерную.
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