Разработка смс-биллинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux.

Требуется, через API агрегаторов (А1 и т.д.) настроить работу приема смс и подписок за короткие сроки.

Цену указывайте свою, я указал примерную.

Linux
14 лет назад
farentkik
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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