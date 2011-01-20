Спарсить каталог с сайта

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Закрыт8 заявок240 просмотров

Спарсить каталог с данными в бд магазина на основе ShopScript Lego Edition

Сайт для парсинга: www.mebelenko.ru

Парсить надо полностью с закачкой фотографий.

Оставляйте предложения по цене и срокам в проект.

14 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров