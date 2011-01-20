Спарсить каталог с сайта

Нужен программист для доработки интернет-магазина на vamshop. Работы много, перечень см. в приложении. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, работы минимум на месяц. После реализации текущих задач будут также задачи по редизайну сайта, по доработке функционала сайта ...