Баг в поиске на MODx

Нужен модуль – на drupal "Найти друзей" типа http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fmy%2Fimport%3Fshow%3Daddress и http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%3Fsk%3Dff%26ap%3D1 Найдите своих друзей где бы они не находились Как Вы общаетесь с людьми, которых Вы знаете? Выберите службу: ...