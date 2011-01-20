Интересует авто наполняемый англоязычный форум для DLE тематика: беспроводные сети, компьютеры. Контент может быть из социальных сетей.
Небольшой скрипт на JS
Добрый день!
Дано: форма поиска по базе туров http://www.videohotels.ru/search_tour.php
необходимо доработать форму таким образом чтобы цены в списке предложений стали ссылками и кликнув по ним можно было бы отправить заявку на бронирование на указанные E-mail .
Реализовано вот тут http://msk.tourbank.ru/find.shtml
Так же поправить верстку чтоб форма не расползалась при загрузке и сделать цвета формы как на http://msk.tourbank.ru/find.shtml
Одним словом надо сделать копию http://msk.tourbank.ru/find.shtml , но чтоб заявки на мой мэил уходили
Заявки фрилансеров
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