Интересует авто наполняемый англоязычный форум для DLE тематика: беспроводные сети, компьютеры. Контент может быть из социальных сетей.
Простой каталог
Добрый день товарищи фрилансеры.
Что нужно, а нужно простейший каталог под Джумлу.
Структура такая.
Кондиционирование - Отопление.
Разделы верхнего уровня они всегда неизменны.
В каждом разделе присутствует производитель. В кондиционирование 3 в отопление 2. (Если кто сделает чтобы можно было добавлять производителей хорошо, но не критично).
И соответственно в каждом производителе список моделей.
Структура записи модели - картинка, и четыре поля.
Название:
Производитель: (совпадает с разделом производитель)
Размер: 254 x580 x580 (тут всегда цифры)
Площадь: до 53 кв.м.
Мощность: (охлаждение/обогрев): 5.28 кВт/ 6.01 кВт
И под моделью подпись хотите знать больше звоните нам.
Редактирование каталога: выбор производителя, просмотр моделей добавить, редактировать, удалить.
Будет ли каталог написан с нуля или настроен в виртуалмарт или чем то аналогичном без разницы. Главное чтобы он легко въехал в мою джумлу. Сделать надо сегодня. После этого будет проект по спец. предложению в том же сайте.
Удачи.
По всем вопросам пишите звоните, чем быстрее тем лучше!
Выбранный исполнитель
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