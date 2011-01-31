Простой каталог

Добрый день товарищи фрилансеры.

Что нужно, а нужно простейший каталог под Джумлу.

Структура такая.

Кондиционирование - Отопление.

Разделы верхнего уровня они всегда неизменны.

В каждом разделе присутствует производитель. В кондиционирование 3 в отопление 2. (Если кто сделает чтобы можно было добавлять производителей хорошо, но не критично).

И соответственно в каждом производителе список моделей.

Структура записи модели - картинка, и четыре поля.

Название:

Производитель: (совпадает с разделом производитель)

Размер: 254 x580 x580 (тут всегда цифры)

Площадь: до 53 кв.м.

Мощность: (охлаждение/обогрев): 5.28 кВт/ 6.01 кВт

И под моделью подпись хотите знать больше звоните нам.

Редактирование каталога: выбор производителя, просмотр моделей добавить, редактировать, удалить.

Будет ли каталог написан с нуля или настроен в виртуалмарт или чем то аналогичном без разницы. Главное чтобы он легко въехал в мою джумлу. Сделать надо сегодня. После этого будет проект по спец. предложению в том же сайте.

Удачи.

По всем вопросам пишите звоните, чем быстрее тем лучше!