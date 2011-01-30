Разработка сайтов от визитки до автоматически обновляемых интернет-магазинов, продажа ПО и оргтехники, диагностика и ремонт ПК.
- Маркетинговый анализ
- Разработка концепции сайта
- Дизайн
- Размещение
- Контент
- Оптимизация
- Раскрутка
- Сопровождение
Должностные обязанности и достижения:
Опыт работы с 1С Bitrix, Wordpress, Drupal, Jommla, Amiro, Hostcms, Slaedcms, Antislaedcms, DLE, Prestashop, Magento, UMI.CMS, Instancms, Eleanorcms, Danneo CMS, phpBB, Simple Machines Forum, PHPShop
* HTML, CSS, навыки верстки
* Умение понимать чужой код и писать свой понятным образом
* Опыт работы в команде
* Понимание требований к SEO при создании веб-проектов
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$70
0 баллов
14 лет назад
Webasyst
Работа не была выполнена до конца и в сроки предложенные Юрием . Ошибки исполнител исправить не смог, сославшись на личные проблемы. Итог: работа не выполнена, но т.к. предоплату я не производил, не было финансовых потерь, но было потеряно много драгоценного времени. Так же я пошел на уступку Юрию и попытался найти исполнителя, который завершит его работу за пол стоимости бюджета, в таком случае я оплатил бы Юрию его работу, но 2 веблансера после анализа сделанной работы Юрием сказали, что все сделано "по дилетантски" и исправить это не смогут, и что проще начать работу заново.
$25
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
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