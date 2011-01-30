Работа не была выполнена до конца и в сроки предложенные Юрием . Ошибки исполнител исправить не смог, сославшись на личные проблемы. Итог: работа не выполнена, но т.к. предоплату я не производил, не было финансовых потерь, но было потеряно много драгоценного времени. Так же я пошел на уступку Юрию и попытался найти исполнителя, который завершит его работу за пол стоимости бюджета, в таком случае я оплатил бы Юрию его работу, но 2 веблансера после анализа сделанной работы Юрием сказали, что все сделано "по дилетантски" и исправить это не смогут, и что проще начать работу заново.