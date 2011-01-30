jura-web

Юрий jura-web

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Разработка сайтов от визитки до автоматически обновляемых интернет-магазинов, продажа ПО и оргтехники, диагностика и ремонт ПК.

- Маркетинговый анализ

- Разработка концепции сайта

- Дизайн

- Размещение

- Контент

- Оптимизация

- Раскрутка

- Сопровождение

Должностные обязанности и достижения:

Опыт работы с 1С Bitrix, Wordpress, Drupal, Jommla, Amiro, Hostcms, Slaedcms, Antislaedcms, DLE, Prestashop, Magento, UMI.CMS, Instancms, Eleanorcms, Danneo CMS, phpBB, Simple Machines Forum, PHPShop

* HTML, CSS, навыки верстки

* Умение понимать чужой код и писать свой понятным образом

* Опыт работы в команде

* Понимание требований к SEO при создании веб-проектов

Отзывы заказчиков

autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
0 баллов
14 лет назад
Создание шаблона для Webasyst (дизайн не нужен)
Webasyst
Работа не была выполнена до конца и в сроки предложенные Юрием . Ошибки исполнител исправить не смог, сославшись на личные проблемы. Итог: работа не выполнена, но т.к. предоплату я не производил, не было финансовых потерь, но было потеряно много драгоценного времени. Так же я пошел на уступку Юрию и попытался найти исполнителя, который завершит его работу за пол стоимости бюджета, в таком случае я оплатил бы Юрию его работу, но 2 веблансера после анализа сделанной работы Юрием сказали, что все сделано "по дилетантски" и исправить это не смогут, и что проще начать работу заново.
t-sputnik
Антон 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Простой каталог
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
t-sputnik
Антон 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Сайт на джумла с каталогом и спец. предложением
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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