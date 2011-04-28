Web-дизайнер

Крупная интернет-компания ищет дизайнера веб-интерфейсов для разработки и развития высоконагруженных интернет-проектов. Предсказать, как пользователь вероятнее всего будет перемещаться по сайту - задача нетривиальная. И нам нужен человек, который будет готов ее решать лучше, чем кто-либо другой. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Опыт работы не менее 2-х лет.
- Обязательно: наличие портфолио, уверенный пользователь графическими пакетами: PhotoShop, Corel Draw , Adobe Illustrator
ЗП обсуждается после собеседования.
Трудоустройство официально.
Возможен гибкий график.
Офис метро Свиблово.
Срочно.
подробности тут или по телефону 903 563 43 53 круглосуточно
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