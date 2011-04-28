Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок130 просмотров
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- Опыт работы не менее 2-х лет.

- Обязательно: наличие портфолио, уверенный пользователь графическими пакетами: PhotoShop, Corel Draw , Adobe Illustrator

ЗП обсуждается после собеседования.

Трудоустройство официально.

Возможен гибкий график.

Офис метро Свиблово.

Срочно.

подробности тут или по телефону 903 563 43 53 круглосуточно

13 лет назад
jura-web
Юрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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