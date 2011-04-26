Требуется web-дизайнер, с перспективой дальнейшей работы.

Мы ищем дизайнера с опытом разработки дизайна под Drupal, Joomla ,Word Press, портфолио и уважительным отношением к срокам.

От кандидата ожидаем:

- ссылку на портфолио

- цена (вилка цен) за дизайн главной и внутренней страницы сайта (только фотошоп, никакой вёрстки и тп не требуется)

- Условия оплаты.

- Расположения и контактные данные.

- знание основ web-программирования

- способность работать в команде.