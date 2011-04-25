Требуется дизайнер для постоянной работы

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок303 просмотра
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Требуется дизайнер для постоянной работы над веб проектами.

Основные требования - надежность, креативность и порядочность.

Стоимость работ от 50 - 500$.

13 лет назад
LAYAN_DAVID
Лаян 
44 годаСША
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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