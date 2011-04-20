Редизайн fasstcom.ru

На удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня. С опытом работы и хорошим портфолио. С меня ТЗ, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня. Оплата после утверждения дизайна клиентом. Кандидатам необходимо будет выполнить тестовое задание. Обязательно ...