Нужен дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок319 просмотров
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Требуется нарисовать картинку для переоформления группы Вконтакте. Интересуют сроки и размер оплаты.

13 лет назад
Roccat
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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