Нужен дизайнер

Привет! Я ищу веб-дизайнера, который поможет мне сделать из интернет-проекта конфетку. Его задача — продумать и нарисовать недостающие части интерфейса, сделать их удобными. Ключевое ожидание — это юзабилити, чистота и современность, а сложность состоит в ...