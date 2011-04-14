Сделать и порезать сто несложных шаблонов

Есть простая и малоизвестная ЦМС, настройка заключается в переделке одного файла темплейт и файла стилей.

Нужно сто несложных дизайнов, в строгом стиле. Шапка и левое/правое меню, подвал.

В шапке картинка, у меню или картинки фоном или слева, в подвале или картинка или цвета в стилях.

Приветствуется флэш

Не должно выглядеть убого.

Вот пример того что подходит

http://www.czvisa.ru/

http://www.crears.ru/press-center/webdev/3691.html

http://www.zarsport.ru/

Интересуют Ваши предложения по цене с указанием примеров сделанных работ.

Срок - 2 месяца.

Могу разбить заказ по 50 работ.