Сделать и порезать сто несложных шаблонов

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть простая и малоизвестная ЦМС, настройка заключается в переделке одного файла темплейт и файла стилей.

Нужно сто несложных дизайнов, в строгом стиле. Шапка и левое/правое меню, подвал.

В шапке картинка, у меню или картинки фоном или слева, в подвале или картинка или цвета в стилях.

Приветствуется флэш

Не должно выглядеть убого.

Вот пример того что подходит

http://www.czvisa.ru/

http://www.crears.ru/press-center/webdev/3691.html

http://www.zarsport.ru/

Интересуют Ваши предложения по цене с указанием примеров сделанных работ.

Срок - 2 месяца.

Могу разбить заказ по 50 работ.

13 лет назад
noindex3
82 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер

    Приветствую, на удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня. С опытом работы, хорошим портфолио. Оплата попроектно Частичная занятость С меня четкое ТЗ и своевременная оплата, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня. P.S: кандидатам буду давать тестовое ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер мобильных сайтов

    Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер. Требуется: — Опыт разработки дизайнов для мобильных сайтов. В том числе версий мобильных сайтов под iPhone и Android — Умение рисовать иконки. — Умение верстать валидный для мобильных сайтов код. Необходимо находиться на связи и быть ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется web-дизайнер в компанию E-Time

    Требования: — хорошее понимание юзабилити; — умение анализировать; — базовые знания типографики; — понимание процессов верстки; — навыки по обработке фото и коллажированию. Обязанности: Разработка сайтов (в основном крупные информационные порталы) элементов сайтов, презентаций. Коммерческие проекты. Условия: Заработная плата - по результатам интервью и просмотра портфолио. Полная занятость, работа ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем web-дизайнера на постоянную удаленную работу

    $350

    На постоянную удаленную работу требуется web-дизайнер с большим опытом работы. Условия работы: - доступность в skype (видео) не менее 8 часов в сутки, с 10.00 - 14.00 и далее с 15.00 -19.00, два выходных в неделю. - ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера на фултайм, м. Белорусская

    $1300

    Фуллтайм, оформление по ТК РФ. Зп: 40-45, испытательный срок 30-35. Длина испытательного срока 3 месяца. По итогам собеседования вопрос оплаты и длительности испытательного срока может быть пересмотрен. Задача: – Полиграфия + Дизайн сайтов. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В студию требуется дизайнер.

    $1000

    Если вы это читаете, значит мы еще Вас ищем. Студия http://uplab.ru ищет удаленного дизайнера на постоянное сотрудничество Нагрузка 2-4 проекта в месяц плюс -создание аватар групп для социальных сетей - статичные баннеры для текущих клиентов - доработки по сайтам, которые ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера в команду

    Ищу дизайнера в команду. Больших денег не обещаю, но кое какие деньги все же будут. Я сам дизайнер но на данный момент занимаюсь разработкой собственного диплома и делать заказы для постоянных клиентов делать будет некогда. Кроме ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад