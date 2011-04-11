Добрый день. Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru. Нагрузка 1-3 проекта в месяц. Порядок работы над проектом 1 неделя - разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример) - доработка выбранного варианта 2 неделя - оформление вложенных страниц Оплата за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера в команду. Больших денег не обещаю, но кое какие деньги все же будут.
Я сам дизайнер но на данный момент занимаюсь разработкой собственного диплома и делать заказы для постоянных клиентов делать будет некогда. Кроме того начали появляться новые заказы из студии которую недавно выложил в интернет. Потому в ближайшее время нужна будет помощь дизайнеров, верстальщиков.
Дизайн нужно уметь делать как полиграфический, так и веб при этом знать тонкости до печатной подготовки.
Нужны ответственные и понимающие люди. Не всегда новые заказы получается превратить в деньги, со всеми бывает, но буду стараться брать предоплату.
Связь держать предпочитаю по почте и по скайпу.
skype: maxix2009
Буду рад новым друзьям и сотрудникам. Присылайте ссылки на портфолио и краткое резюме которое характеризовало бы ваши навыки.
Жду ответа. С уважением Максим.
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