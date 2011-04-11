Ищу дизайнера в команду. Больших денег не обещаю, но кое какие деньги все же будут.

Я сам дизайнер но на данный момент занимаюсь разработкой собственного диплома и делать заказы для постоянных клиентов делать будет некогда. Кроме того начали появляться новые заказы из студии которую недавно выложил в интернет. Потому в ближайшее время нужна будет помощь дизайнеров, верстальщиков.

Дизайн нужно уметь делать как полиграфический, так и веб при этом знать тонкости до печатной подготовки.

Нужны ответственные и понимающие люди. Не всегда новые заказы получается превратить в деньги, со всеми бывает, но буду стараться брать предоплату.

Связь держать предпочитаю по почте и по скайпу.

skype: maxix2009

[email protected]

Буду рад новым друзьям и сотрудникам. Присылайте ссылки на портфолио и краткое резюме которое характеризовало бы ваши навыки.

Жду ответа. С уважением Максим.