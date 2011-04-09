Требуется дизайнер на постоянную работу (DLE)

Требуется дизайнер для постоянных проектов. В месяц создается от 10 до 20 сайтов Для каждого сайта требуется уникальный и простой дизайн. Главное - уникальная структура и логотип (несложный стиль).

Все сайты создаются на dle. Мне нужно создание красивых и интересных, но в то же время простых дизайнов.

Преимущество будет у сговорчивых дизайнеров с минимальной ценой (платить по 200 долларов за дизайн мы не готовы, говорю сразу :) )