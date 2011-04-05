Дизайнер-иллюстратор

Есть новый сервис, содержит несколько разделов, в том числе анкеты пользователей. Нужен человек, который согласен на постоянной основе работать над дизайном и юзабилити сервиса. Хорошо бы и верстку делал при необходимости. Ищется креативный человек, бонусы ...