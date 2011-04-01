На проектную работу ищется техдизайнер

Есть новый сервис, содержит несколько разделов, в том числе анкеты пользователей. Нужен человек, который согласен на постоянной основе работать над дизайном и юзабилити сервиса. Хорошо бы и верстку делал при необходимости. Ищется креативный человек, бонусы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вы нам подойдете, если:
1) не пропадаете безвести
2) генерируете как минимум неплохие идеи
3) умеете рисовать для того, чтобы на уровне эскиза можно было понять ход мыслей и утвердить идею
4) внимательны к деталям
5) владение 3д хотя бы на уровне "сделать болванку" будет несомненным плюсом
От вас в заявке: соответствие вышеуказанным пунктам; 3 работы с ценами за них: это я делал за столько-то, это за столько-то (желательно разноплановые); за сколько (в месяц) вы готовы работать на постоянном потоке заданий?
Еще раз перечитайте, что нужно в заявке. И не пишите в ЛС. Все в проект.
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