На проектную работу ищется техдизайнер

Вы нам подойдете, если:

1) не пропадаете безвести

2) генерируете как минимум неплохие идеи

3) умеете рисовать для того, чтобы на уровне эскиза можно было понять ход мыслей и утвердить идею

4) внимательны к деталям

5) владение 3д хотя бы на уровне "сделать болванку" будет несомненным плюсом

От вас в заявке: соответствие вышеуказанным пунктам; 3 работы с ценами за них: это я делал за столько-то, это за столько-то (желательно разноплановые); за сколько (в месяц) вы готовы работать на постоянном потоке заданий?

Еще раз перечитайте, что нужно в заявке. И не пишите в ЛС. Все в проект.